В «Роскосмосе» раскрыли детали возвращения экипажа «Союза МС-28»

26 июля спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" доставит на Землю космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уилльямса. Весь путь от расстыковки до посадки занимает около трех часов. В спускаемом аппарате корабля "Союз" от МКС до Земли экипаж преодолеет 16,5 тысячи километров.

Как рассказали в "Роскосмосе", по регламенту уже за сутки до приземления в районе города Жезказган в Казахстане развернется оперативно-техническая группа с воздушным и наземным эшелонами. Они первыми встретят экипаж на Земле.

Иногда приземлившись, спускаемый аппарат ложится на бок, и тогда специалисты открывают люк и вытаскивают космонавтов в таком положении. Вес аппарата с системами без экипажа и груза - около 2500 килограммов.

Два Сергея и Кристофер проведут на орбите 241 день. Сейчас экипаж МКС-74 активно готовится не просто к посадке, а к возвращению к привычным условиям жизни - в том числе к воздействию земной гравитации.

Особое внимание уделяется адаптации сердечно-сосудистой системы. На заключительном этапе полета космонавты выполняют специальные тренировки в профилактическом вакуумном костюме "Чибис-М". В чем суть? "Чибис-М" создает отрицательное относительное давление на нижнюю половину тела - это обеспечивает отток крови, аналогичный тому, что возникает под действием земного притяжения.

Регулярное использование костюма перед посадкой "учит" организм заново распределять кровь в вертикальном положении, кардинально снижая риск головокружений и обмороков после приземления.