Apple обновит линейку ноутбуков MacBook Pro

Издание Bloomberg сообщило о масштабных планах Apple насчёт обновления линейки ноутбуков MacBook. По данным СМИ, производители готовят новые устройства в связи с востребованностью компьютеров для работы с ИИ.

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Источники журналиста Марка Гурмана утверждают, что Apple уже завершила разработку MacBook Pro с новым чипом М6 и обновлённые компьютеры iMac. Сами устройства должны представить уже осенью. Кроме того, компания планирует анонсировать MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем. По данным издания, модели должны выпустить в конце 2026 года или в начале 2027-го. Ноутбуки получат процессоры M5 Max и M5 Pro.

Apple также планирует представить MacBook Air с диагональю экрана 13 и 15 дюймов. Кроме того, обновление получит бюджетный MacBook Neo с улучшенным чипом A19 Pro и большим объёмом оперативной памяти. Дата поступления устройств в продажу пока неизвестна. Сама Apple пока не анонсировала новые MacBook.