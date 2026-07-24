Ученые объяснили, почему косатки таранят и «стирают в порошок» тела жертв

Косатки, которые таранят и «стирают в порошок» свою добычу, таким образом обучают молодых особей, а также отрабатывают сложные двигательные навыки и укрепляют командную координацию. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на ученых.

Косатки освоили «жестокий способ» охоты на рыбу-солнце вблизи тихоокеанского побережья Мексики. Одна взрослая косатка удерживает в пасти добычу до момента, когда в нее резко врезается молодая особь. После завершения маневра последняя начинает есть разлетевшиеся кусочки рыбы.

Морской биолог Кэтрин Эйрес отметила, что из-за своей социальности косатки чистят друг друга и играют с медузами. В связи с этим исследователь предположила, что охота на рыбу-солнце тоже может быть развлечением.

— Косатки известны тем, что играют со своей едой, — подчеркнула Эйрес в беседе с газетой.

В декабре 2025 года стало известно, что в Антарктиде три косатки устроили охоту на пингвина на глазах у туристов. Киты на протяжении нескольких минут кружили вокруг птицы, пока она уворачивалась от них. В результате пингвин выдохся, и одна из косаток проглотила его.