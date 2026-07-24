Антивирус из монитора: LG уберет рекламу McAfee после жалоб пользователей

LG отключит рекламный поп-ап McAfee в приложении Monitor App Installer после жалоб пользователей и прямого вмешательства Microsoft. Владельцы мониторов победили: антивирус из экрана больше выпрыгивать не должен.

История началась с того, что Windows Update автоматически устанавливал на некоторые компьютеры фирменное приложение LG.

Пользователи утверждали, что не запрашивали его и даже не подозревали о загрузке. После установки программа начинала предлагать пробную версию антивируса McAfee.

Особенно публику возмутило, что реклама приехала через системный канал обновлений вместе с ПО для недешёвых мониторов. Некоторые пользователи блокировали или удаляли приложение при помощи сторонних утилит, включая Win11Debloat.

Шумиха дошла до руководителя Windows Павана Давулури. Он подтвердил, что Microsoft связалась с LG и обсудила неприятный пользовательский опыт. После этого производитель согласился отключить рекламное сообщение, на раздумья компании понадобилось всего несколько дней.

В LG уточнили, что Monitor App Installer не устанавливал сам антивирус без разрешения: для загрузки пробной версии McAfee требовалось явное согласие пользователя.

Однако фирменное приложение, в котором показывалась реклама, действительно распространялось через механизм Windows Update. При этом некоторые владельцы мониторов продолжают настаивать, что и оно появилось без спроса.

Microsoft пообещала продолжить работу с производителями оборудования, чтобы улучшить подобные сценарии в Windows.