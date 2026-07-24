В Бразилии нашли окаменелость древней змеи из эпохи динозавров

Новая находка палеонтологов в Бразилии раскрыла ранее неизвестные этапы эволюции змей. Известно, что змеи появились на Земле еще в эпоху динозавров, около 170 млн лет назад, но их ранние окаменелости были слишком фрагментарны для глубокого научного анализа.

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Новая окаменелость принадлежала змее Tametara mirim, которая жила в меловой период (75 85 млн лет назад) и достигала в длину 42 см. Этот вид был частью богатой экосистемы, включавшей огромных длинношеих растительноядных динозавров, крокодилов и птиц.

Часть черепа сохранилась настолько хорошо, что ученые смогли реконструировать анатомию мозга змеи. Оказалось, что вид вел роющий образ жизни, как современные коралловые змеи.

Ученые отметили, что змеи мелового периода адаптировались к различным средам обитания. Они приспособились к роющему, наземному и морскому образу жизни. Предположительно, они жили в переходной среде, лежащей на стыке ископаемой и наземной среды обитания.

Осталось неизвестным, была Tametara mirim ядовитой или нет. Ученые также считают, что у нее почти наверняка сохранились крепкие задние конечности, как у других ранних змей потомков ящериц.

Исследование также указало на сравнительно небольшой размер областей мозга, отвечающих за когнитивные функции и зрение. Последнее типично для роющих видов. У Tametara mirim не осталось живущих сейчас родичей, но открытие ее окаменелости позволило лучше понять, как змеи осваивали планету, сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что кости крупнейшего динозавра Юго-Восточной Азии нашли на берегу озера в Таиланде. Он достигал в длину 27 метров и весил 27 метрических тонн, что эквивалентно весу девяти взрослых азиатских слонов.