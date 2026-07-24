Август поставит рекорд года по числу астрономических событий

Августовские затмения Солнца и Луны, звездопад и возможность вместе с ним наблюдать на небе шесть планет, делают этот месяц рекордсменом по количеству астрономических событий в 2026 году.

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"Август - самый астрономический месяц 2026 года. В августе произойдут затмения Солнца и Луны, звездопад Персеиды, а на утреннем небе можно будет наблюдать шесть планет", - сообщили ТАСС в планетарии.

12 августа, когда в Москве будет вечер, ожидается полное затмение Солнца, а утром 28 августа произойдет частное затмение Луны. Эти явления будут частично видны в России. Пик метеорного потока Персеиды ожидается в ночь на 13 августа. Астрономы прогнозируют 100 "падающих звезд" в час, что делает августовское событие одним из самых мощных звездопадов года. При этом как раз в ночь пика на небе будут видны шесть планет: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.

В течение августа также можно будет наблюдать на утреннем небе все планеты, кроме Меркурия: Венеру вечером, Сатурн и Нептун - ночью, после полуночи будут видны Марс и Уран, а утром - Юпитер.

Наступающий месяц также будет богат на круглые космические даты - исполнится 65 лет второму в истории полету человека в космос, который совершил на корабле "Восток-2" советский космонавт Герман Титов. Он провел на орбите 25 часов 18 минут и впервые в истории облетел Землю 17 раз, благополучно вернувшись на Землю. На сегодняшний день Титов остается самым молодым космонавтом, побывавшем на орбите: в день старта ему было 25 лет 10 месяцев 25 дней (этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса).

Помимо этого, в августе исполнится 75 лет с момента полета в космос собак Мишки и Чижика и 50 лет запуску советской автоматической межпланетной станции "Луна-24", которая доставила на Землю лунный грунт.