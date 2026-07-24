В США потратили триллион долларов на изучение пришельцев

В США могли потратить порядка одного триллиона долларов на изучение и сокрытие информации об НЛО и пришельцах. Об этом пишет International Business Times (IBT).

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Издание обратило внимание на признания некоторых участников документального фильма «Эпоха раскрытия информации», который в конце 2025 года вышел на Amazon Prime Video. Бывшие государственные чиновники, военные и разведчики заявили в интервью для фильма, что программа по изучению объектов внеземного происхождения существовала с 1940-х годов.

В картине утверждается, что в этой программе было задействовано множество государственных ведомств и тысячи человек. Программа якобы действовала без парламентского надзора, получая гигантские суммы. Один из участников фильма заявил, что на этот проект потратили не менее одного триллиона долларов.

При этом, по мнению создателей «Эпохи раскрытия информации», секретность столь масштабной программы держалась на страхе. Ее участникам ясно дали понять, что за разглашение любой секретной информации они лишатся карьеры, репутации и столкнутся с иными санкциями.

Ранее бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США раскрыл расположение нескольких баз инопланетян, якобы скрытых на Земле. По его словам, такие базы находятся почти на всех континентах.