Шесть планет будут видны на небе в ночь звездопада Персеиды

Шесть планет будут видны на небе во время пика метеорного потока Персеиды, ожидаемого в ночь на 13 августа.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

"В течение всего времени действия этого метеорного потока, который лучше всего наблюдать перед рассветом, а также в ночь пика Персеиды будут сопровождать шесть планет Солнечной системы: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер", - сказали корреспонденту ТАСС в планетарии.

В ночь пика Персеид, с вечера 12 августа и до рассвета 13 августа, эти планеты, постепенно следуя друг за другом, будут появляться над северо-восточным горизонтом.

"Сначала появится Нептун (после 21:30), затем Сатурн (21:45), Уран (23:00), Марс (00:30), Меркурий (03:30) и Юпитер (03:55)", - рассказали астрономы.

Сатурн и Марс будут видны невооруженным глазом, Уран и Нептун - в телескоп, а Меркурий с Юпитером появятся незадолго до восхода и будут видны лишь в течение часа у северо-восточного горизонта.