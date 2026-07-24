Китай запускает ракету, которая может изменить наше понимание космоса

Китайская ракета-носитель "Лицзянь-1 Y15" успешно осуществила запуск, выведя на орбиту пять спутников, предназначенных для мониторинга космического пространства и наблюдения за поверхностью Земли. Об этом сообщили представители телеканала CCTV.

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Запуск ракеты "Лицзянь-1", принадлежащей компании CAS Space, дочернему предприятию Академии наук Китая, состоялся в 07:33 по пекинскому времени (02:33 по Москве) со стартовой площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн, расположенной вблизи космодрома Цзюцюань на северо-западе страны. Все пять спутников были успешно выведены на заданные орбиты, что стало важным шагом в развитии китайской космической программы.

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Данный запуск стал 15-м полетом ракеты "Лицзянь-1". На сегодняшний день ракеты серии "Лицзянь" успешно доставили в космос более ста спутников, а общая масса полезной нагрузки, выведенной на орбиту, превысила 20 тонн.

Ракета "Лицзянь-1" представляет собой легкую твердотопливную конструкцию с весом 135 тонн. Её высота составляет 30 метров, а ширина — 2,65 метра. Ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку до 1,5 тонн, что делает её эффективным инструментом для запуска спутников различного назначения.