SpaceX перенесла испытательный запуск Starship

Американская компания SpaceX вновь отложила запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 13-й испытательный полет.

"Из-за погодных условий 13-й испытательный полет Starship теперь запланирован на пятницу, 24 июля", - говорится в публикации на странице SpaceX в X.

Изначально старт должен был состояться 16 июля, однако в последний момент он был отменен. Глава SpaceX Илон Маск объяснил, что некоторые двигатели не запустились, и это привело к автоматической отмене старта. Новую попытку компания планировала предпринять 23 июля.

12-й испытательный старт состоялся в мае. Тогда компания запустила в полет Starship S39, ставший первым представителем третьего поколения V3 ракет SpaceX. Корабль взорвался после приводнения. SpaceX заявила, что ее специалисты внесли необходимые изменения в программное обеспечение и устранили проблемы, выявленные в ходе того полета.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и Starship будут совершать вертикальную посадку.