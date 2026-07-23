Apple запатентовала «мобильный» моноблок iMac

Apple получила патент на дизайн моноблока iMac. Судя по описанию, будущие модели могут стать гораздо более мобильными, чем сейчас.

© Ferra.ru

В патенте предложено два решения. Первое со специальной подставкой, которая не только удерживает экран, но и может, например, стать хранилищем для зарядных устройств, удобной укладки проводов или даже самого блока питания. Соединяться в последнем случае всё будет через специальный разъём, похожий на тот, что используется в iPad.

Второе решение ещё проще. Сзади корпуса iMac предлагается разместить складную ручку. Когда она сложена, её верхняя часть выступает над компьютером. Это позволит легко переносить iMac из комнаты в комнату или даже брать с собой в другие места.

Пока это только патент.