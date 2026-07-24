Google разрешила входить в аккаунт с помощью селфи-видео

Google начала поэтапное внедрение нового способа авторизации в учетных записях с помощью селфи-видео. Новый механизм призван повысить уровень защиты аккаунтов и усложнить попытки несанкционированного доступа с применением технологий дипфейков.

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Пользователи, для которых функция уже стала доступна, могут настроить дополнительный уровень аутентификации, записав короткое видео с помощью фронтальной камеры смартфона или веб-камеры компьютера. Во время записи система предлагает повернуть голову в разные стороны, чтобы зафиксировать лицо под несколькими углами.

В дальнейшем видеозапись можно использовать для подтверждения личности при восстановлении доступа к учетной записи. В таком случае пользователь записывает новое селфи-видео, после чего система сравнивает его с ранее сохраненным образцом. По данным Google, механизм включает несколько уровней проверки, которые должны снизить риск использования дипфейков для обхода защиты.

Компания также заявляет, что видеозаписи хранятся в зашифрованном виде и используются исключительно для аутентификации. При необходимости пользователь сможет удалить сохраненное селфи-видео в любой момент.