Кость бизона с «глазами» возрастом 13 тысяч лет нашли в Сибири

При раскопках в Омской области нашли костяную скульптуру из метаподия (кости) бизона с вырезанными глазницами, надрезами над «глазами» и «ртом». Ее возраст оценили в 12-13 тысяч лет, рассказали в ОмГУ имени Ф.М. Достоевского.

О находках на стоянке Черноозерье II в Саргатском районе рассказали по завершении полевого сезона. В этом году там найдено более тысячи артефактов — ряд из них называются уникальными, не имеющими аналогов на данной стоянке. Кость бизона стала главной находкой — ранее в этом месте ничего изобразительного не находили. Скульптура поднята из культурного слоя, датированного X-XI тысячелетием до нашей эры.

«Что это было — самостоятельная вещь, игрушка для ребенка или предмет культовой деятельности — пока можно только предполагать. Сейчас артефакт проходит консервацию, а затем пополнит фонды Музея археологии и этнографии ОмГУ», — рассказала научный руководитель экспедиции Ирина Шмидт.

Среди других значимых находок — фрагмент изделия из лопатки бизона с искусственно обработанным краем, предположительно колотушка или ударное орудие, а также лощило или шило с отполированной рабочей поверхностью для обработки кожи и кости. Особую ценность представляет фрагмент костяного браслета — очень тонкое, изящное изделие, выполненное из кости, с зазубринками и орнаментом. Такие украшения крайне редки для палеолитических стоянок Западной Сибири.

Стоянка Черноозерье II относится к эпохе финального палеолита и представляет собой сезонное поселение древних охотников-собирателей.

Ранее в Краеведческом музее Астрахани началась выставка скелета самки бизона возрастом 130 тысяч лет. Экспонат четыре года назад нашли во время палеонтологической экспедиции на берегу реки у села Никольское Енотаевского района.