Один астероид 800 млн лет назад изменил Землю, Луну и Марс

Около 800 млн лет назад Земля, Луна и Марс пострадали от интенсивного потока космических тел. Новое исследование связывает этот период с разрушением крупного астероида в главном поясе между Марсом и Юпитером.

Моделирование показало, что распад произошёл внутри семейства Эулалия. Гравитационное влияние Юпитера выбросило множество обломков с их исходных орбит, направив их к внутренним планетам Солнечной системы. Этот процесс растянулся на 150 млн лет.

Именно этим затяжным дождём из метеоритов учёные объясняют появление большого числа крупных кратеров на Луне, возраст которых совпадает с указанным периодом. Аналогичные следы ударов фиксируются и на поверхности Земли и Марса.

Исследователи допускают, что последствия могли быть ещё более масштабными. Не исключено, что этот космический обстрел повлиял на биологическую эволюцию на Земле и активизировал вулканическую деятельность на Марсе. Однако пока эти гипотезы остаются на уровне предположений.

Работа демонстрирует, насколько одно событие в отдалённой части Солнечной системы способно одновременно затронуть несколько планет, изменив ход их геологической и, возможно, биологической истории.