Математик из Нижнего Тагила опроверг 30-летнюю гипотезу благодаря ChatGPT

Математик из Нижнего Тагила опроверг гипотезу, над которой ученые бились почти три десятилетия, благодаря переписке с ChatGPT. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

© Вечерняя Москва

Математик Дмитрий Рыбин, который недавно защитил кандидатскую диссертацию по искусственному интеллекту в Китае и сейчас проживает в Шэньчжэне, обратился к ИИ с просьбой «совершить научный прорыв» и найти контрпример к гипотезе Диница—Гарга—Гоеманса. Изначально модель отказалась, но после нескольких настойчивых запросов согласилась взяться за задачу и всего за пару часов предоставила решение.

Вердикт ИИ звучит так: идеальное математическое распределение потоков — например, в дорожных, логистических или компьютерных сетях — всегда можно реализовать на практике без дополнительных потерь. На протяжении почти 30 лет никому не удавалось ни доказать, ни опровергнуть это утверждение.

Сначала Рыбин подумал, что нейросеть ошибается. Однако контрпример оказался настолько лаконичным, что он проверил его вручную прямо во время просмотра фильма с друзьями. Ошибок не было — гипотеза действительно оказалась неверной.

Сам Рыбин называет эту историю мемом. По его словам, его главный вклад заключался в том, чтобы несколько раз настоятельно просить ИИ не сдаваться и продолжать исследование. Теперь специалисты смогут более точно учитывать ограничения при проектировании транспортных, логистических и компьютерных сетей, что может помочь решить проблему пробок на дорогах — маршруты будут оптимизироваться с учетом всех факторов, говорится в публикации.

Это не единственный научный прорыв, совершенный благодаря ИИ. Например недавно ученые из Корейского института передовых наук и технологий разработали систему искусственного интеллекта, которая способна анализировать поведение мышей так же, как языковые модели анализируют человеческую речь.