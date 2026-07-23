Apple пока не смогла добиться нужной прочности складного iPhone

Apple продолжает испытывать сложности с подготовкой своего первого складного iPhone к массовому производству. Как сообщает MacRumors со ссылкой на DigiTimes, сроки выпуска устройства пока остаются окончательно не определены из-за продолжающихся испытаний на прочность дисплея и конструкции шарнира.

По данным издания, Apple поручила компании Foxconn полностью курировать проект – от этапа внедрения нового продукта до массового производства. Источники в цепочке поставок утверждают, что именно Foxconn обладает необходимым опытом для выпуска устройства с высокой точностью изготовления и достижения запланированных объемов производства.

Несмотря на то что ранее сообщалось о начале пробного производства в апреле и увеличении Apple заказа примерно до 10 млн устройств после устранения проблем с шарниром и печатными платами, теперь источники DigiTimes утверждают, что этап инженерной проверки мог привести к задержке проекта на один-два месяца. Основными препятствиями остаются испытания долговечности дисплея и шарнирного механизма.

При этом, как отмечает издание, складной iPhone по-прежнему ожидается к анонсу одновременно с iPhone 18 Pro в сентябре.