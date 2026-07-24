Ученые: эволюция человека не успевает за развитием ИИ

Авторы новой аналитической статьи, опубликованной в журнале Science China Information Sciences, обращают внимание на серьезный разрыв в скорости — человеческий мозг меняется по меркам эволюции, то есть тысячелетиями, а технологии искусственного интеллекта обновляются буквально за годы, порой за месяцы.

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Это несовпадение темпов авторы называют одним из главных вызовов ближайшего будущего.

Мозг почти не изменился за 300 000 лет

Объем мозга современного человека приблизился к нынешнему уровню примерно 300 000 лет назад, а базовая структура мозга и способы передачи сигналов с тех пор изменились совсем незначительно. Мозг потребляет всего около 20 ватт энергии, нервные сигналы движутся со скоростью от 1 до 100 метров в секунду, а нейроны срабатывают не чаще 100–200 раз в секунду. Размер черепа и метаболический баланс совместно ограничивают объем рабочей памяти и скорость параллельных вычислений мозга. Нейропластичность — способность мозга перестраиваться — работает через медленные, локальные изменения связей между нейронами и угнаться за темпами технологий не может при всем желании.

ИИ обновляется за недели

Системы ИИ, напротив, сейчас меняются в масштабе месяцев, а иногда и недель. Современные системы обучения координируют работу десятков тысяч процессоров, а архитектуру моделей можно переработать и заново развернуть по всему миру буквально за считаные недели. При этом энергоэффективнее ИИ от такой скорости не становится — обучение крупных моделей по-прежнему требует колоссальных объёмов электричества и мощностей дата-центров.

Авторы называют этот разрыв «несоответствием темпов эволюции» — технологические возможности растут стремительно, а биология человека и общественные институты просто не успевают меняться с той же скоростью. В ответ предлагается концепция «преодоления естественной эволюции» — использовать технологии, чтобы развивать человеческие способности быстрее, чем это делает естественный отбор.

Когда ИИ выходит из экрана в реальный мир

Долгое время ИИ существовал преимущественно в цифровой среде, обрабатывая текст, изображения и код, не образуя замкнутого цикла с реальным миром. Развитие робототехники и биоэлектроники начинает стирать эту границу — авторы называют момент, когда ИИ формирует значимый замкнутый контур с телом или нервной тканью человека, «порогом воплощения». Это не четкая граница, а плавный переход — от носимых устройств, отслеживающих физиологические показатели, до интерфейсов мозг-компьютер, которые напрямую считывают нейронную активность.

Ключевую роль здесь играет гибкая биоэлектроника — материальный «мост» между ИИ и телом человека. Жёсткие устройства и мягкие живые ткани сильно различаются по жесткости, поэтому инженеры разрабатывают гибкие наноленты, самовосстанавливающиеся материалы и текстильную электронику. Среди примеров — «умные» ткани, отслеживающие уровень глюкозы и кортизола, искусственные гортани, улавливающие мышечные сигналы, и электродные системы, которые вводят через сосуды к двигательной коре мозга. У всех этих разработок остаются проблемы с массовым производством, биосовместимостью и энергоснабжением.

Риск нового расслоения общества

Сближение человека и машины не гарантирует лучшего будущего само по себе. Доступ к таким технологиям упирается в ограниченные ресурсы и цепочки поставок, а значит, напрямую определяет, кто получит контроль над ними. Авторы называют возможное последствие «биолого-технологической стратификацией» — если продвинутая когнитивная поддержка останется доступна лишь состоятельным людям, неравенство выйдет далеко за пределы доходов и затронет сами когнитивные и физические возможности человека. Отдельная угроза — конфиденциальность нейронных данных, если сигналы мозга начнут собирать и продавать как обычные потребительские данные.

Как предлагают регулировать риски

Авторы предлагают гибкую дорожную карту с уровнями надзора, которые включаются в зависимости от конкретных технологических показателей, а не жестких дат.

Первый этап касается прозрачности — раскрытия данных о вычислительных мощностях и происхождении обучающих данных еще на стадии экспериментальных моделей.

Второй, после «порога воплощения», смещает акцент на безопасность взаимодействия и право пользователя в любой момент отключить устройство.

Третий этап посвящен равенству на международном уровне — опираясь на опыт таких организаций, как ЦЕРН и МАГАТЭ, авторы предлагают продумать механизмы трансграничного надзора и снизить зависимость мира от горстки компаний, контролирующих ключевые технологии.

Главный вопрос — не скорость, а цель

Ценность этой работы не в предсказании конкретных технологических прорывов, а в том, что она возвращает в центр дискуссии самого человека. Авторы настаивают — целью не должно быть безграничное наращивание возможностей машин. Куда важнее сохранить в центре технологического развития улучшение человеческого восприятия и мышления, а само регулирование ИИ выстраивать так, чтобы человечество не потеряло возможность влиять на собственное будущее.