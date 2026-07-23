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Мощную вспышку черной дыры впервые удалось наблюдать в реальном времени

Российская Газета

Астрономы впервые смогли в режиме реального времени проследить за мощной вспышкой сверхмассивной черной дыры в центре галактики IC 3599, расположенной примерно в 280 миллионах световых лет от Земли. Это уже третье подобное событие, зарегистрированное за последние 35 лет, однако предыдущие вспышки удалось изучить лишь после того, как они завершились.

Мощную вспышку черной дыры впервые удалось наблюдать в реальном времени
© Российская Газета

В октябре 2025 года космическая обсерватория Swift зафиксировала резкое увеличение яркости галактики. После этого к наблюдениям оперативно подключились наземные телескопы, включая Кавказскую горную обсерваторию, что позволило проследить развитие события практически с самого начала.

Во время вспышки светимость объекта выросла примерно в 50 раз по сравнению с обычным состоянием. Наблюдения показали, что рентгеновское излучение менялось с возможным периодом около 7,4 часа. Кроме того, спектры выявили многочисленные эмиссионные линии, в том числе излучение сильно ионизированного железа. Это свидетельствует о том, что вспышка затронула газ далеко за пределами непосредственного окружения черной дыры.

Масса центральной черной дыры оценивается примерно в два миллиона солнечных масс. Исследователи предполагают, что повторяющиеся вспышки связаны с неустойчивостью аккреционного диска. По мере накопления вещества давление излучения во внутренних областях диска возрастает до критического уровня, после чего происходит резкий приток газа к черной дыре, сопровождающийся мощным выбросом энергии.

После вспышки диск частично опустошается и охлаждается, затем вновь начинает накапливать вещество, из-за чего цикл повторяется. При этом строгой периодичности у таких событий нет: между первой и второй вспышками прошло около 19,5 года, тогда как третья произошла спустя примерно 15,7 года после второй.