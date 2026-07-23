Мощную вспышку черной дыры впервые удалось наблюдать в реальном времени

Астрономы впервые смогли в режиме реального времени проследить за мощной вспышкой сверхмассивной черной дыры в центре галактики IC 3599, расположенной примерно в 280 миллионах световых лет от Земли. Это уже третье подобное событие, зарегистрированное за последние 35 лет, однако предыдущие вспышки удалось изучить лишь после того, как они завершились.

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В октябре 2025 года космическая обсерватория Swift зафиксировала резкое увеличение яркости галактики. После этого к наблюдениям оперативно подключились наземные телескопы, включая Кавказскую горную обсерваторию, что позволило проследить развитие события практически с самого начала.

Во время вспышки светимость объекта выросла примерно в 50 раз по сравнению с обычным состоянием. Наблюдения показали, что рентгеновское излучение менялось с возможным периодом около 7,4 часа. Кроме того, спектры выявили многочисленные эмиссионные линии, в том числе излучение сильно ионизированного железа. Это свидетельствует о том, что вспышка затронула газ далеко за пределами непосредственного окружения черной дыры.

Масса центральной черной дыры оценивается примерно в два миллиона солнечных масс. Исследователи предполагают, что повторяющиеся вспышки связаны с неустойчивостью аккреционного диска. По мере накопления вещества давление излучения во внутренних областях диска возрастает до критического уровня, после чего происходит резкий приток газа к черной дыре, сопровождающийся мощным выбросом энергии.

После вспышки диск частично опустошается и охлаждается, затем вновь начинает накапливать вещество, из-за чего цикл повторяется. При этом строгой периодичности у таких событий нет: между первой и второй вспышками прошло около 19,5 года, тогда как третья произошла спустя примерно 15,7 года после второй.