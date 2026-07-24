Ученые предупредили о появлении суперкомаров

Широкое применение инсектицидов может привести к появлению суперкомаров, устойчивых к химическим средствам, заявили ученые из Университета Северной Каролины. Новое исследование было посвящено тигровым комарам (Aedes albopictus) инвазивному виду, который активно распространяется на востоке и юго-востоке США.

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Комары размножаются в небольших контейнерах и других местах скопления воды. Чтобы избавиться от насекомых, многие домохозяйства применяют инсектициды. Чаще всего применяют пиретроиды они безопасны для людей и домашних животных.

Ученые обнаружили, что у комаров в округе Уэйк развились и сохраняются мутации, связанные с устойчивостью к пиретроидам. Команда проанализировала архивные образцы комаров за период с 2016 по 2024 год. В образцах 2016 и 2017 годов комаров-мутантов не оказалось. Первые особи возникли в 2018 году, а к 2023 году количество резистентных особей достигло 39%.

Ученые предупредили, что со временем в популяции будет накапливаться все больше и больше резистентности. Из-за этого контролировать насекомых станет все труднее инсектициды перестанут быть такими эффективными.

Тигровые комары не только вызывают дискомфорт. Они являются переносчиками вирусов, включая лихорадку денге, Зика и чикунгунью, а также паразитического собачьего сердечного червя.

Ученые призвали применять комплексные меры по борьбе с комарами и снизить зависимость от химических средств. Так, можно контролировать численность насекомых, уничтожая места их размножения, сообщает Parasites Vectors.

Ранее стало известно, что власти Шри-Ланки подняли боевые беспилотники для борьбы с комарами. Таким образом они стараются справиться с вспышкой лихорадки денге.