Таинственный околоземный объект 1998 SH2, который почти три десятилетия считался астероидом, оказался кометой. К такому выводу пришла международная группа исследователей после повторного анализа архивных наблюдений и новых данных, полученных во время его сближения с Землей в 2025 году.

Пересмотреть природу небесного тела астрономов заставило необычное поведение объекта. Выяснилось, что на его орбиту действует негравитационная сила, характерная для комет.

Наиболее вероятным объяснением стало слабое выделение газа с поверхности, создающее едва заметную реактивную тягу.

В августе 2025 года объект пролетел примерно в трех миллионах километров от Земли. Хотя опасности для планеты он не представлял, астрономы воспользовались редкой возможностью для детальных наблюдений. Именно тогда были замечены признаки, нехарактерные для астероидов.

После этого ученые повторно изучили данные, накопленные с 1998 года. Для наблюдений также использовали крупнейшие наземные обсерватории, включая датский телескоп Европейской южной обсерватории и Очень Большой Телескоп в Чили. На новых снимках удалось различить слабый, но отчетливый хвост - главный отличительный признак кометы.

Результаты подтвердили, что 1998 SH2 ошибочно считался астероидом на протяжении десятилетий. После переклассификации объект получил новое обозначение - P/1998 SH2, официально пополнив список известных комет.