В Узбекистане обнаружили дворец VIII века со скульптурами

Остатки предполагаемого дворца согдийских правителей VIII века обнаружили в древнем поселении Мингтепа в Самаркандской области Узбекистана. Об этом сообщает Агентство по охране культурного наследия Узбекистана.

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Археологи нашли монументальный комплекс внутри укрепленной цитадели города, который, вероятно, выполнял роль резиденции местной элиты.

Дворец внутри цитадели

Здание нашли внутри укрепленной цитадели поселения, которую здесь называют Арком (в старых текстах это слово иногда передают как «Ковчег» — так в Центральной Азии традиционно именовали центральную укрепленную часть города). Само строение датируют первой половиной VIII века. Там же, в предполагаемом зале дворца, нашли и скульптурные фрагменты того же периода.

Раскопки в Джомбойском районе ведут Амриддин Бердимуродов, Хусниддин Рахмонов и Нигора Махкамова из Самаркандского археологического института имени Яхьи Гулямова. Точные размеры и полный план здания археологи пока не раскрывают, но само расположение постройки внутри цитадели и ее архитектурные особенности уже позволили предварительно назвать ее резиденцией правителя или административным комплексом.

Что уже удалось раскопать

В ходе работ вскрыли часть архитектурной планировки здания, включая строительные приемы, которые, по мнению специалистов, способны дать важные сведения о раннесредневековом городском планировании, элитной архитектуре и системах управления в Центральной Согдии — историческом регионе, охватывавшем часть современного Узбекистана и Таджикистана.

Пока это лишь предварительная идентификация дворца. Чтобы понять точную планировку помещений, историю развития комплекса и то, сочетал ли он жилые, административные и церемониальные функции, нужны дальнейшие раскопки.

Найденные в зале скульптурные фрагменты сейчас изучают специалисты. Власти пока не раскрыли ни материал, ни размеры, ни сюжеты этих скульптур, так что рано говорить, изображали ли они правителей, религиозных деятелей или были просто декоративным элементом. Тем не менее сам археологический контекст находки важен — скульптуры нашли в большом зале укрепленного элитного комплекса, а значит, они способны рассказать, как в Мингтепе на последнем крупном этапе существования города выражали власть и статус.

Мингтепа — возможно, древний Кабудан

Мингтепа была одним из крупнейших раннесредневековых поселений на северных подступах к Самарканду. Городской центр занимал около 40 гектаров, а с учетом более обширной территории и окрестных сельских земель поселение могло простираться до 400 гектаров.

Город состоял из цитадели, укрепленного городского квартала (его называли шахристан) и внешнего поселения, или рабата. Оборону обеспечивали стены и сторожевые башни, а сама цитадель возвышалась примерно на 12 метров над окружающей местностью. Воду городу давала река Булунгур или один из ее каналов.

Исследователи предполагают, что Мингтепа — это и есть древний Кабудан, раннесредневековый согдийский город, упомянутый в китайских исторических источниках. Судя по этой версии, Кабудан стоял на северном пути в Самаркандский регион со стороны Чача (нынешнего Ташкентского оазиса) и Уструшаны — иначе говоря, на важном торговом коридоре, соединявшем Самаркандский оазис с северной и северо-восточной частью Центральной Азии. Судя по всему, в этом городе неплохо развивались торговля, ремёсла и строительство.

Основали Мингтепу, по всей видимости, в V веке, а расцвет пришелся на период с VI по начало VIII века — время, когда согдийские города-государства существовали в рамках более широкой политической системы тюркских каганатов. Город начал угасать примерно в середине VIII века, как раз тогда, когда арабские войска расширяли контроль над Трансоксианой (регионом за рекой Амударья). Судя по археологическим данным, во многих частях поселения жизнь прекратилась уже ко второй четверти века, хотя более поздние находки говорят о новом заселении этого места в эпоху Караханидов, в XI веке.

Монеты и элитные дома, найденные раньше

Более ранние раскопки в Мингтепе уже находили оборонительные сооружения, керамику, монеты, а также двухэтажные здания — судя по всему, дома представителей городской элиты.

В западной части города археологи нашли помещения, построенные из сырцового кирпича и утрамбованной земли. Верхние этажи держались на деревянных колоннах, а некоторые стены и крыши использовали арочные конструкции, широко распространенные в Центральной Азии в раннем Средневековье. Найденная там керамика в основном относится к VII и началу VIII века. Также нашли монеты, выпущенные согдийским правителем Тургаром, кухонную утварь, миски, кувшины и другие предметы повседневного быта и торговли.

Новый комплекс дополняет эту все более полную картину Мингтепы возможным политическим центром города. Поскольку он расположен внутри цитадели и датируется первой половиной VIII века, здание способно сохранить свидетельства последних десятилетий перед упадком этого раннесредневекового города.