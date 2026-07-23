Глава Nvidia назвал чушью опасения по поводу использования ИИ

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг назвал "полной чушью" опасения по поводу того, что искусственный интеллект (ИИ) "станет концом человечества" и "уничтожит половину рабочих мест" в США.

"Утверждение, что [ИИ] приведет к концу человечества [или] уничтожит половину американских рабочих мест, - это полная чушь", - заявил он в интервью порталу Axios.

Глава компании считает, что не следует позволять "фантастическим" опасениям насчет ИИ влиять на политику. По его мнению, "излишне эмоциональная реакция" на данные технологии может замедлить процесс их внедрения и ослабить конкурентоспособность страны.

Nvidia - американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и других чипов, основанная в 1993 году. Ее штаб-квартира находится в городе Санта-Клара (штат Калифорния). Разработки компании получили широкое распространение в индустрии искусственного интеллекта, видеоигр и автомобильной промышленности.