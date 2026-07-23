Загадочные шары вновь вынесло на пляжи Австралии

На пляже Форрест-Бич в Квинсленде обнаружили шесть металлических шаров, которые, по предварительным данным, являются частями ракеты иностранного производства. Об этом сообщает space.com.

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Австралийское космическое агентство отметило, что объекты по форме, конструкции и месту обнаружения соответствуют герметичным сосудам высокого давления, отделившимся от ракеты-носителя при входе в атмосферу.

Ведомство уже установило наиболее вероятный источник, но не раскрывает его до завершения консультаций с властями соответствующей страны. Первые находки были сделаны местными жителями в начале июля.

На месте работали полиция, пожарные, специалисты по опасным веществам и Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям. Вокруг сфер организовали 50-метровую зону безопасности, объекты поместили в контейнеры и вывезли для изучения. Позже власти признали их безопасными.

Такие сосуды высокого давления применяются в ракетных топливных системах, обычно изготавливаются из титановых сплавов или композитов и обладают высокой термостойкостью. Их прочность и плавучесть позволяют им сохраняться после падения и со временем выноситься течениями на берег.

Определить происхождение таких обломков сложно, поскольку маркировка может сгореть, а траектория падения зависит от множества факторов. Как отмечает издание, проблема космического мусора становится все более актуальной с ростом числа запусков и требует системного решения.