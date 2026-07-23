Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 млн евро

Американская корпорация получила взыскание в 890 млн евро за недобросовестное продвижение собственных поисковых сервисов и ущемление прав сторонних разработчиков.

Европейские регуляторы наказали корпорацию на 890 млн евро, передает РИА «Новости». Причиной стало несоблюдение требований закона о цифровых рынках.

«Сегодня Еврокомиссия приняла два решения, признав несоблюдение компанией Google закона о цифровых рынках за предоставление преимуществ собственным сервисам в поиске и за введение ограничений для компаний», – говорится в заявлении ведомства.

Общая сумма взыскания сложилась из двух штрафов на 460 млн и 430 млн евро. Регулятор пришел к выводу, что корпорация ущемляет права конкурентов, запрещая им направлять пользователей к более дешевым каналам покупок в обход Google Play.

Компании дали 60 дней на устранение всех выявленных нарушений. В противном случае ей грозят регулярные взыскания в размере до 5% от глобального оборота, однако решение еще можно обжаловать. Расследование велось с марта 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае немецкая пресса узнала о подготовке Евросоюзом рекордного взыскания для американской корпорации.

Осенью прошлого года Еврокомиссия запустила официальную процедуру проверки поисковика из-за возможных манипуляций алгоритмами.