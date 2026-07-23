Samsung запретила устанавливать бенчмарки на новый складной смартфон

Некоторые пользователи столкнулись с запретом на установку программ для тестирования производительности – бенчмарков – на новый складной смартфон Galaxy Z Fold 8. О проблеме в X (Twitter) рассказал техноблогер Nasi Lemak Tech.

По его словам, Galaxy Z Fold 8 не позволяет установить бенчмарки независимо от способа установки – через Google Play, боковую загрузку или ADB. Блогер предположил, что в системе используется встроенный черный список подобных приложений, и задался вопросом, с чем связано такое ограничение.

«Чего вы боитесь?», – задался вопросом блогер, обращаясь к Samsung.

В комментариях Nasi Lemak Tech уточнил, что проблема была обнаружена не на тестовом образце, который производители заранее предоставляют журналистам и блогерам для подготовки обзоров, а на устройстве, предназначенном для продажи.

Samsung представила Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Flip 8 в рамках мероприятия Galaxy Unpacked 22 июля 2026 года.