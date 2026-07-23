Роскачество назвало опасные зарядные устройства

Риск поражения пользователей электричеством и возникновения пожара создают 13 из 20 протестированных зарядных устройств. Об этом со ссылкой на соответствующее исследование сообщило Роскачество.

При проведении проверки специалисты учитывали 37 параметров, в том числе показатели качества, безопасности и достоверности маркировки.

Электрическая прочность изоляции не прошла проверку при анализе устройств B Y Original, GQbox, Hoco, Borofone, Borasco, Digma и Flarx. Те же бренды, кроме Borasco, показали пожароопасность из-за использования горючего пластика. Также у них был выявлен повышенный уровень электромагнитных помех, способных влиять на работу Wi-Fi и другой электроники.

Эксперты обратили внимание на прямую зависимость цены и надежности, отметив, что в ультрабюджетном сегменте — от 249 до 877 рублей — 75% зарядок имеют критические нарушения.

«Психологическая отметка в 1000 рублей — это реальный рубеж качества. Если зарядка стоит дешевле тысячи и не является известным брендом, скорее всего, на ее компонентах сэкономили», — пояснили в Роскачестве.

При этом устройства из «премиум-сегмент», стоимостью от 1200 до 2600 рублей, продемонстрировали полную безопасность.

«Безупречные лидеры: Ugreen (1490 руб.), Xiaomi (1599 руб.), Anker (1790 руб.), Realme (2150 руб.) и Commo (1876 руб.). Samsung (1299 руб.) имеет только нарушение маркировки, Apple (2590 руб.) вызывает помехи», — отметили эксперты.

Они призвали перестать «проверять зарядку на «скорость» или «вес»», так как единственным маркером качества сейчас является репутация бренда, который не экономит на трансформаторах и пластике.

Ранее Роскачество проверило умные колонки на умение подслушивать разговоры. Результаты исследования показали, что ни одного умного устройства, которое «попалось бы на прослушке», выявлено не было. Однако, по словам руководителя Центра цифровой экспертизы организации Сергея Кузьменко, полностью исключать такой риск нельзя.