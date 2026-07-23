Минцифры объяснило некорректную работу сайтов в зарубежных браузерах

Минцифры предупредило, что российские сайты могут некорректно открываться в зарубежных браузерах вроде Chrome, Edge и Safari при отзыве сертификатов безопасности.

Там посоветовали установить сертификаты от министерства.

"Некоторые ресурсы уже сообщили о возможной недоступности и ошибках при подключении из-за отзывов сертификатов иностранными удостоверяющими центрами", - говорится в сообщении ведомства.

Сертификат Минцифры поможет сохранить защищенный доступ к онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим российским сайтам. "Яндекс Браузер" уже имеет встроенный российский сертификат безопасности, и в Минцифры заявили, что пользователей этого браузера "не затрагивают ограничения со стороны иностранных удостоверяющих центров".

В конце июня удостоверяющий центр GlobalSign инициировал очередной этап отзыва TLS-сертификатов, которые обеспечивают работу доменов сайтов у российских организаций, сообщал ТАСС источник на рынке. Первая волна отзывов сертификатов, как писал РБК, началась 13 июня. Однако в Минцифры РФ ранее говорили, что доля GlobalSign в Рунете не превышает 5%.