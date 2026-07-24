В Android 17 упростили переход с iPhone

Google решила сделать переезд с iPhone на Android менее болезненным. В Android 17 появится встроенный инструмент, который позволит по беспроводной связи перенести больше данных без установки отдельного приложения и танцев вокруг кабеля. При настройке нового смартфона пользователи смогут забрать с iPhone фотографии, видео, контакты, сообщения и записи календаря.

Теперь к ним добавятся аккаунт Google, сохранённые пароли, данные сетей Wi-Fi и даже eSIM.

То есть после переезда не придётся заново вспоминать пароль от роутера, который последний раз видели на наклейке пять лет назад.

Новый механизм встроен непосредственно в Android 17. Google рассчитывает, что упрощённая миграция снизит один из главных барьеров при смене экосистемы: страх потерять данные или потратить несколько часов на ручную настройку устройства.

Функция уже начала появляться на некоторых смартфонах Pixel. Она также доступна на представленных сегодня складных Samsung Galaxy Z Flip8 и Galaxy Z Fold8. Позднее обновлённый перенос данных доберётся и до других устройств на Android, обещает Google.

Впрочем, речь идёт именно о более полном копировании данных, а не о магическом переносе всей цифровой жизни. Некоторые приложения и связанные с экосистемой Apple сервисы всё равно придётся настраивать отдельно.