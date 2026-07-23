Названы секретные функции камеры смартфона

Каждый смартфоны имеет секретные функции для создания каечественных фотографий. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

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По словам редактора портала Ташрифа Шарифа, по умолчанию для создания снимка нужно коснуться виртуальной кнопки затвора на дисплее смартфона. Специалист заявил, что гораздо удобнее спускать затвор камеры кнопкой увеличения громкости. Он отметил, что таким образом можно удерживать телефон одновременно двумя руками, что положительно скажется на четкости снимка.

Также автор заметил, что многие устройства оснащены отдельной кнопкой затвора, при длительном нажатии на которую можно запустить приложение камеры. Кроме того, большинство телефонов на операционной системе Android поддерживают двойное нажатие кнопки питания для открытия приложения камеры. Эту функцию журналист назвал очень удобной.

Кроме того, Ташриф Шариф поделился секретом, которым могут пользоваться владельцы смартфонов со стилусом — например, Samsung Galaxy S26 Ultra. Он рассказал, что по нажатию на сенсорное перо можно спускать затвор камеры. Впрочем, так можно делать практически с любым подключаемым по Bluetooth к смартфону аксессуаром — беспроводными наушниками и прочими гаджетами.

Ранее журналисты портала MakeUseOf рассказали, что каждый смартфон имеет большое количество датчиков и сенсоров. Они отметили, что телефоны оснащены акселерометрами, гироскопами, барометрами и прочим точным оборудованием.