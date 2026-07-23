Квантовую запутанность передали по интернет-кабелю на расстояние 24,4 км

Американские физики передали запутанные фотоны по оптоволоконной линии длиной 24,4 километра, загруженной интенсивным интернет-трафиком.

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Результаты эксперимента опубликованы в журнале Optica Quantum, и они превосходные — запутанность сохранялась с точностью более 94%.

«Квантовые сигналы очень слабы по сравнению с классическими — как муравей, пробирающийся по тропе, по которой идут слоны. Наши результаты показывают, что фотоны способны выдержать такое путешествие и сохранить запутанность», — говорит старший автор исследования Прем Кумар.

Запутанным частицам не нужно перемещаться для доставки информации — обмен данными происходит за счет телепортации. Это сверхбыстрый, надежно защищенный способ — но очень чувствительный к помехам.

«В оптической связи все сигналы преобразуются в свет. Но обычные сигналы состоят из миллионов частиц, а квантовая информация использует одиночные фотоны», — объясняет Кумар.

Ранее он и его коллеги нашли в спектре передающихся по кабелю сигналов менее загруженный участок для передачи запутанных фотонов и доказали экспериментально жизнеспособность своего подхода.

«В том эксперименте мы показали, что это в принципе возможно. Мы провели реальную квантовую телепортацию на 30 километров, но в лабораторных условиях. Теперь мы хотели добавить больше реализма и выйти за пределы лаборатории», — рассказывает профессор.

В новом эксперименте пары запутанных фотонов генерировали в лаборатории Кумара в кампусе Северо-Западного университета в Эванстоне. Один фотон из каждой пары оставался в Эванстоне, второй отправлялся по оптоволокну в международный узел обмена трафиком StarLight в кампусе университета в центре Чикаго. Фотоны делили одно волокно с двумя каналами передачи данных по 800 Гбит/с, а также с дополнительной оптической мощностью, характерной для полностью загруженной коммерческой линии.

Чтобы мощный трафик не заглушил запутанные фотоны, их перенесли в более спокойную область оптического спектра — так называемый O-диапазон. Обычная связь осталась в C-диапазоне, где работают большинство коммерческих систем.

Поскольку эксперимент проходил между двумя физически разделенными точками, исследователям также требовалось синхронизировать оба конца сети с пикосекундной точностью. Такая синхронизация позволила в реальном времени находить совпадающие пары запутанных фотонов даже на фоне интенсивного постороннего шума.

Следующим шагом ученых будет квантовая телепортация между удаленными узлами в реальной телекоммуникационной сети. В лаборатории они это уже осуществили.