NASA могли столкнуться с НЛО во время лунных миссий

В подкасте American Alchemy прозвучали заявления о том, что в ходе лунных экспедиций «Аполлон» астронавты могли фиксировать неопознанные объекты, а часть записей якобы не предавалась огласке, передает aif.ru. Свои доводы привел физик Маанели Дерахшани, обративший внимание на расхождения в фотографиях миссии «Аполлон-14».

По словам исследователя, на одних версиях снимков небо выглядит абсолютно черным, тогда как на других виден светлый объект. Ученый отметил, что подобные несоответствия требуют проверки, однако признал отсутствие доказательств связи этих аномалий с деятельностью внеземных цивилизаций.

В беседе также вспомнили популярные конспирологические версии о том, что члены экипажей «Аполлонов», в том числе Нил Армстронг, якобы делились сведениями о встречах с инопланетянами. Официальные источники эти данные не подтверждают.

Ранее в открытых архивах NASA появилась информация о некой «инопланетной базе» на Луне — в служебной записи 1972 года, посвященной миссии «Аполлон-16», упоминался этот объект. Однако ни NASA, ни другие ведомства не предоставили подтверждений этим сведениям.