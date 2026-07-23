Отработавшая ступень ракеты Falcon 9 врежется в Луну

В ближайшее время Луне предстоит встреча с крупным предметом космического мусора. 5 августа примерно в 06:35 UTC (9:35 по московскому времени) в районе кратера Эйнштейна упадет отработавшая ступень ракеты Falcon 9.

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Последствия удара спрогнозированы в статье на arXiv. Поскольку столкновение произойдет на краю видимой стороны Луны, авторы статьи призывают всех вооружиться телескопами и камерами.

«Среди потенциально наблюдаемых явлений — вспышка в момент соударения», — пишут они.

В январе 2025 года Falcon 9, получившая каталожный номер 2025-010D, вывела к Луне два частных посадочных аппарата. Выполнив свою задачу, отработанная ступень израсходовала топливо. Не имея возможности ни уйти в дальний космос, ни вернуться в атмосферу Земли, чтобы сгореть без следа, она уже больше года беспорядочно кувыркается в пространстве.

Ступень имеет примерно 12 метров в длину, 4 метра в ширину и весит около 4000 кг. Ожидается, что она столкнется с Луной на скорости 8750 км/ч.

Исследователи использовали данные слежения, рассчитанные астрономом Биллом Греем, и прогнали их через мощный физический симулятор, чтобы смоделировать картину удара. Поскольку ракетная ступень представляет собой по сути полую металлическую трубу, а не плотное твердое тело вроде астероида, моделирование показывает, что она не проникнет глубоко в лунную поверхность.

Скорее всего, конструкция сомнется при ударе, оставив кратер диаметром от 20 до 30 метров, и поднимет облако лунной пыли высотой несколько километров. Именно это пылевое облако, а также кратковременную вспышку в момент удара, ученые и надеются наблюдать.

На Луну все время что-то падает, но предстоящее событие отличается тем, что хорошо известны его место и время, говорит профессор Стивен А. Хоук из Университета Кейс Вестерн Резерв.

«Поскольку ученым заранее известны время и место удара, а также масса и скорость ступени Falcon 9, наблюдения за этим столкновением помогут лучше понять свойства и количество очень мелких астероидов, которые попадают в Луну, когда мы фиксируем их вспышки», — объясняет он.

Это, в свою очередь, позволит точнее оценить, сколько мелких объектов находится в окрестностях Земли в Солнечной системе. К тому же есть шанс, что телескопические наблюдения с Земли дадут информацию о химическом составе вещества, выброшенного из ударного кратера.