В Москве создали первый в мире несгорающий космический мини-шаттл

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» создали две уникальные космические разработки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в МАХ. Одна из инноваций – первый в мире мини-шаттл, который не сгорает при входе в атмосферу. Он способен самостоятельно возвращать с орбиты на Землю космические материалы и результаты научных экспериментов. Аппарат можно запускать не только со станций, но и с небольших спутников.

© Страница Сергея Собянина в Max

Вторая инновация - первый в мире квантовый датчик для регистрации мельчайших частиц. С его помощью ученые будут изучать процессы образования космической пыли и разрабатывать новые способы защиты спутников и пилотируемых аппаратов.

Оба устройства позволят расширить возможности космических исследований. На данный момент изобретения прошли первый этап оформления патентов.