Обнаружена система, где обе звезды стали сверхновыми

Команда астрофизиков под руководством Мильтиадиса Михайлидиса из Стэнфордского университета (США) совершила прорыв, обнаружив уникальную космическую пару в созвездии Близнецов, на расстоянии около 6000 световых лет от Земли. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

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Более половины всех массивных звезд живут парами. Но до сих пор ученым ни разу не удавалось зафиксировать финал жизни такой системы, когда сразу оба светила взрываются сверхновыми. Дело в том, что мощная первая вспышка часто отбрасывает звезду-компаньона далеко в сторону, а если взрывы происходят слишком близко друг к другу, их расширяющиеся оболочки сливаются в один объект.

Секрет туманности Медуза

Ученые обратили внимание на знаменитый остаток сверхновой IC 443, более известный как туманность Медуза. Из-за изолированности и яркого свечения этот объект, похожий на расходящиеся по воде круги, исследован вдоль и поперек. Однако астрономов заинтересовал его малоизученный и очень тусклый сосед — объект G189.6+3.3, чью кольцевую структуру ранее частично фиксировали немецкий спутник ROSAT и российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ».

Объединив данные наблюдений за последние 16 лет, исследователи обнаружили важнейшую деталь. Оказалось, что ударные волны от взрывов обеих сверхновых врезаются в одно и то же гигантское межзвездное облако водорода.

Вероятность один на тысячу

Расчеты показали, что центры этих грандиозных взрывов находятся на расстоянии всего от 30 до 50 световых лет друг от друга. По словам авторов работы, вероятность того, что два совершенно случайных и не связанных между собой остатка сверхновых оказались так близко в пространстве, составляет всего 1 к 1000. Это практически доказывает, что перед нами — обломки некогда единой двойной системы с двумя солнцами.

Оба погибших светила изначально превосходили массу нашего Солнца в 20 и более раз. При этом их гибель не была одновременной. Звезда, породившая тусклый остаток G189.6+3.3, взорвалась первой — примерно от 20 до 110 тысяч лет назад. Ее более массивная спутница продержалась дольше и превратилась в туманность Медуза всего около 8000–9000 лет назад.

Дальнейший анализ структуры IC 443 и G189.6+3.3 позволит точно определить, насколько сильный гравитационный и кинетический «толчок» получила вторая звезда, когда взорвался ее компаньон, и как эта катастрофа повлияла на ее собственную финальную стадию жизни.