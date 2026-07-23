Климатолог предупредила об усилении Эль-Ниньо до экстремального уровня

Климатолог Тащетто предупредила об усилении Эль-Ниньо до экстремального уровня
Нынешнее климатическое явление Эль-Ниньо рискует стать экстремальным. Об этом предупредила австралийский климатолог Андреа Тащетто.
Напомним, Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. В результате одни регионы на планете страдают от наводнений, а другие - от засухи.
Прогноз Бюро метеорологии Австралии указывает, что потепление в центральной части Тихого океана по относительному индексу Niño 3.4 превысит три градуса, рассказала Тащетто РИА Новости.
"Такие показатели соответствуют критериям экстремального Эль-Ниньо", - подчеркнула доцент Университета Нового Южного Уэльса.
Это означает, пояснила Тащетто, что любая вода, поднимающаяся к поверхности, сейчас теплее обычного. Температура поверхности моря у побережья Южной Америки уже выше обычной на 3-4 градуса, уточнила она.
Кроме того, добавила эксперт, ветры над Тихим океаном меняются так, что способствуют дальнейшему прогреву воды.
Напомним, в середине июня австралийское бюро метеорологии официально объявило о начале на Земле климатического явления Эль-Ниньо. Прогнозировалось, что нынешнее явление может стать самым сильным в современной истории.