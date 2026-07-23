Названы секретные функции смартфонов

В каждом смартфоне оказались скрыты десятки измерительных инструментов. Об этом сообщает издание MakeUseOf.

По словам автора портала Ядуллы Абиди, каждый современный телефон — «цифровой швейцарский армейский нож». Он объяснил, что устройство имеет множество датчиков, которые можно использовать в различных целях. В первую очередь он выделил акселерометр и гироскоп, которые определяют положение аппарата в пространстве — например, они отвечают за автоматический поворот экрана. С помощью специальных приложений можно получать доступ к этим сенсорам и пользоваться ими как строительным уровнем.

Очередной секретной функцией смартфона специалист назвал возможность определять уровень звука, интенсивность света и даже магнитных полей поблизости. В обычной камере телефона оказались скрыты функции высотомера и дальномера. Кроме того, в устройстве есть GPS, датчики высоты, компас и сенсор для определения барометрического давления.

По словам Ядуллы Абиди, большинство функций скрыты производителем. Но получить к ним доступ можно с помощью сторонних приложений. Например, чтобы определять уровень освещенности в помещении или громкость звука.

Ранее журналисты BGR назвали мифом утверждение, что пользоваться смартфоном во время зарядки нельзя. Они рассказали, что худшее, что в этом случае может случиться — телефон будет заряжаться медленнее.