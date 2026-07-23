Ученые выяснили, как шум кораблей влияет на «общение» кашалотов

Ученые из Project Ceti обнаружили, что кашалоты изменяют свои звуковые сигналы в ответ на шум кораблей у побережья Доминики. Это открытие может помочь предсказать присутствие судов в их районе.

В ходе четырехлетнего исследования команда записала более 1000 звуковых сигналов от 15 кашалотов.

Ученые заметили, что под воздействием шума от судов кашалоты сокращали время между щелчками и изменяли структуру своих "кодов". Это открытие поднимает вопросы о том, как шумовое загрязнение влияет на коммуникацию морских млекопитающих и может ли оно повлиять на политику в области охраны окружающей среды.

Исследование опубликовано в журнале Ecological Informatics.

Ранее различные "диалекты" кашалотов были обнаружены на разных побережьях Средиземного моря.