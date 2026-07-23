Учены предупредил о неоткрытых астероидах, угрожающих Земле

Специалисты обнаружили еще не все астероиды, которые могут представлять потенциальную угрозу для Земли. Таким мнением с ТАСС поделился инженер обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

Сближение астероида Апофис, размеры которого сопоставимы с небоскребом, с Землей ожидается 13 апреля 2029 года. Он окажется в 32 тыс. км от Земли. Апофис был открыт в 2004 году. Явление вызывает большой интерес ученых, так как Апофис пройдет на небольшом для таких крупных объектов расстоянии от нашей планеты.

"Проблемой является то, что еще не все потенциально опасные астероиды открыты", - сказал он.

При этом он добавил, что крупные астероиды на околоземных орбитах, которые при столкновении с Землей могли бы привести к разрушительным последствиям, практически все известны. Маслов подчеркнул, что расчет траекторий обнаруженных астероидов и оценка риска их столкновения с нашей планетой - вполне посильная задача для специалистов.

По словам ученого, астрономы продолжают обнаруживать все более мелкие астероиды, однако возможности систем наблюдения пока ограничены: ключевой вопрос в том, насколько такие небольшие объекты способны фиксировать имеющиеся инструменты. Хотя чувствительность этих систем со временем улучшается, прогресс идет не столь стремительно, как хотелось бы специалистам, добавил Маслов.