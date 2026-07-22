Стали известны подробности «клонирования» биохакера-миллиардера Джонсона

История биохакера-миллиардера Брайана Джонсона, желающего жить вечно, взбудоражила умы миллионов людей, вызвала бурную дискуссию в научных кругах, пишет International Business Times.

© blueprint.bryanjohnson.co

По данным портала, основатель проекта по борьбе со старением Blueprint рассказал в соцсетях, что «клонировал себя как новорождённого».

Бизнесмен уточнил, что с помощью своего клона будет выращивать органы, замещающие ткани для трансплантации (такие как нейроны, клетки сердечной мышцы и сетчатку глаза). Он добавил, что на клоне будут тестировать экспериментальные методы лечения и борьбы со старением.

Джонсон пояснил, что в настоящее время так называемый «малыш-Брайан» существует в чашке Петри.

Авторы статьи разъяснили, что несмотря на «драматичную формулировку», описание Джонсона указывает на индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК), а не на человеческого клона как такового.

По их словам, учёные активно исследуют технологию ИПСК. Вместе с тем, пока выращивание полноценных функциональных органов для трансплантации остаётся одной из самых сложных нерешённых задач регенеративной медицины.

Специалисты изучают, в частности, как полученные от пациента стволовые клетки могут снизить отторжение трансплантатов и улучшить персонализированное лечение. Предположительно, для того, чтобы лабораторные опыты дали реальные результаты, потребуются годы напряженной работы, подчеркнули обозреватели.

В настоящий момент, констатировали авторы статьи, «клон» Джонсона правильнее понимать как коллекцию перепрограммированных стволовых клеток, а не как настоящего клона или «новорожденную» версию его самого.

Журналисты заметили, что публикация биохакера за считанные часы собрала 1,3 млн просмотров, 2 тыс. комментариев, 8 тыс. лайков, 420 перепостов.

Многие пользователи сочли публикацию тревожной. В частности, один из комментаторов назвал клона «созданными человеком ужасами, выходящими за пределы понимания».