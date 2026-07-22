Астрономы обнаружили первый луноподобный спутник за пределами Солнечной системы

Астрономы из Европейской южной обсерватории в Чили могли обнаружить первый естественный спутник планеты за пределами Солнечной системы. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

Объект был обнаружен в системе CD-35 2722 с помощью ОБТ — «Очень большого телескопа». Характеристики объекта указывают, что он может считаться естественным спутником. Однако объект вращается не вокруг планеты, что вызывает вопрос о том, как его следует классифицировать.

«Вместо этого он вращается вокруг коричневого карлика (объекта, более массивного, чем планета), который, в свою очередь, обращается вокруг звезды CD-35 2722. Если открытие подтвердится, это может быть первый естественный спутник, обнаруженный за пределами Солнечной системы», — сообщили ученые.

Коричневый карлик — космический объект, слишком большой, чтобы считаться планетой, но все еще недостаточно массивный, чтобы быть звездой. Карлик, вокруг которого вращается найденный спутник имеет массу, превышающую массу Юпитера более чем в 30 раз. При этом, сам спутник тоже может быть сопоставим по массе с Юпитером.

«Экзоспутник достаточно массивен, чтобы считаться планетой, но он не обращается вокруг звезды, хотя вращается вокруг объекта, который обращается вокруг звезды. Это подталкивает нас к тому, чтобы считать его луной, хотя он совсем не похож на небольшие каменные луны нашей системы», — добавили ученые.

Экзоспутники, или экзолуны — естественные спутники экзопланеты (планеты за пределами Солнечной системы). До этого времени ученые не могли доказать существование ни одного конкретного экзоспутника, так как методы их поисков являются малоэффективными.