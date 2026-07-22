США запустили аппарат для прямой атаки на спутники России

Аппарат американской компании Northrop Grumman для обслуживания объектов на околоземной орбите, недавно запущенный SpaceX в рамках миссии Mission Robotic Vehicle (MRV), может использоваться для прямой атаки на спутники противников. Об этом пишет TWZ.

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Издание напоминает, что MRV оснащен парой роботизированных манипуляторов, которые, как заявляют в Northrop Grumman, могут использоваться для обслуживания спутников на геосинхронной орбите.

«В рамках нашего портфеля услуг по обслуживанию спутников мы разработали первый коммерческий роботизированный космический аппарат, способный ремонтировать, перемещать и обслуживать спутники на геосинхронной орбите с помощью двух роботизированных манипуляторов», — подчеркнула генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден, заметив, что разработанная компанией технология позволяет монтировать на обслуживаемые спутники компактные реактивные установки, «продлевая их полезный срок службы до восьми лет».

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Уорден не исключила, что в рамках MRV может быть реализован наступательный потенциал, однако предложила обратиться за соответствующими подробностями к правительству Соединенных Штатов.

«Наша цель — предложить нашим клиентам варианты внедрения технологий, а им — определить политику в отношении того, когда и как они могут использовать эти технологии», — сказала она.

TWZ утверждает, что аналогичные технологии отрабатывают Россия и Китай.