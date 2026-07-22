Ученые США сделали шокирующее открытие

В американском штате Алабама нашли новый уникальный вид рыб, которую прозвали «демонической пещерной рыбой». Об этом сообщает Popular Science.

© M.L. Niemiller

Рыбу назвали в честь мифического подземного существа Демогоргона — Demogorgonichthys arcanus. Такое имя она получила из-за места обитания — рыба была найдена в системе известняковых пещер.

Новый вид отличается уникальным строением — это безглазое и полупрозрачное животное, длиной около пяти сантиметров. Кроме того, у рыбы нет пигментации и части гена, который отвечает за чувствительность к свету.

Но самым необычным в ней является генетическая уникальность. Demogorgonichthys arcanus настолько генетически отличается от других рыб, что получил собственный род. Как заявили ученые, это делает ее одной из самых редких рыб в мире.