Выявлена проблема выросшей продолжительности жизни

Человечество живет дольше, чем когда-либо, но это не означает, что все годы жизни будут здоровыми, отметили исследователи Института показателей и оценки здоровья (IHME). Доклад опубликован в журнале The Lancet Public Health.

В рамках исследования, специалисты ввели и измерили так называемый «разрыв в заболеваемости» (morbidity gap) — количество лет, которые человек в среднем проживает после того, как врачи диагностировали у него хроническое заболевание, либо признали его инвалидом.

По их данным, продолжительность жизни в целом увеличилась с 64,6 до 73,8 года за последние 33 года.

Ученые отметили, что за одно поколение разрыв между продолжительностью жизни в целом и жизнью в отличном или хотя бы хорошем физическом состоянии вырос с 8,8 до 10,7 лет: в 90-м году люди жили с болезнями около 13,6% жизни, а в 2023 году — уже 14,5% .

«Наши результаты показывают, что будущие улучшения в области здоровья населения будут достигаться не только за счет увеличения продолжительности жизни, но и за счет улучшения здоровья», — заметил старший автор исследования, доктор Кристофер Мюррей, директор IHME.

По словам исследователей, в странах с высоким уровнем дохода люди живут дольше, но именно там и фиксируется наибольшее количество лет, прожитых с болезнями.

В странах Африки южнее Сахары разрыв меньше (около 9 лет), но там острее стоят проблемы инфекционных заболеваний и детского недоедания, а также высокая смертность от травм, полученных в ДТП.

Ученые констатировали, что в ближайшие десятилетия главным показателем успеха здравоохранения должно стать не просто увеличение средней продолжительности жизни, а рост числа лет, которые человек способен прожить активно, самостоятельно и без тяжелых заболеваний.