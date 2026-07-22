Высохшее Аральское море оказалось гигантским источником углерода

Еще в 1960-х годах Аральское море было четвертым по площади озером мира. Однако масштабный отбор воды из рек Амударья и Сырдарья для орошения хлопковых полей привел к его стремительному обмелению. Сегодня большая часть бывшего дна превратилась в пустыню Аралкум площадью более 60 тысяч квадратных километров.

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Новое исследование показало, что после отступления воды в осадках бывшего морского дна активизировались микробные процессы. Органическое вещество, которое десятилетиями накапливалось под водой, начало разлагаться и выделять углекислый газ. По оценкам исследователей, этот процесс может продолжаться десятилетиями.

Дополнительную угрозу представляет соленая пыль, которая поднимается ветрами с высохшего дна. Она переносится на сотни километров, ухудшая качество воздуха, снижая плодородие почв и влияя на здоровье населения Центральной Азии. Теперь ученые предполагают, что эти процессы могут также влиять на региональный углеродный цикл и усиливать климатические изменения.

Исследователи отмечают, что подобный механизм может проявиться и в других пересыхающих озерах мира. Из-за изменения климата и растущего потребления воды многие внутренние водоемы стремительно теряют объемы, а их обнажившиеся донные отложения могут превратиться в дополнительные источники парниковых газов.

История Аральского моря показывает, что последствия нерационального использования водных ресурсов могут выходить далеко за пределы локальной экологической катастрофы и влиять на климатические процессы планетарного масштаба.