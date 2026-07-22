В США выявили заразный рак у пресноводных рыб

Американские зоологи обнаружили, что в озерах на севере США и юге Канады распространяется заразная форма меланомы, которая активно передается между особями карликовых сомиков. В некоторых озерах эта форма новообразований проникла в организм трети местной популяции рыб, сообщила пресс-служба Университета Вермонта (UVM).

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"Данное открытие указывает на то, что заразные формы рака могут быть широко распространены в природе, просто раньше мы не знали о них и не искали их. Изучение этих новообразований поможет нам понять, как опухолевые клетки выходят за пределы родительского организма и выживают в других средах. Это поможет нам понять, как можно более эффективно сдерживать их рост", - заявила доцент UVM Джулия Дрэгон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечает Дрэгон, открытие было совершено в рамках биологического расследования, которое биологи проводили на территории озер штата Вермонт, а также соседних с ним регионов США и Канады. Начиная с 2012 года, местные жители и натуралисты сообщали о необычно частом присутствии меланомы в организме выловленных ими сомиков - обитателей дна пресноводных рек и озер, которые обычно редко контактируют с солнечным светом.

Это необычное стечение обстоятельств заставило ученых поймать несколько десятков сомиков в разных регионах озер, расположенных на границе канадской провинции Квебек и штата Вермонт. Ученые извлекли опухоли из организма этих рыб и всесторонне изучили их структуру и геном. Анализ неожиданно показал, что ДНК раковых клеток из тела разных сомиков обладала одним и тем же набором мутаций, что говорит об общем источнике этих новообразований.

Также ученые обнаружили, что ДНК опухолевых клеток не только была абсолютно не похожей по структуре на геном каждой рыбы, но и содержала сотни тысяч мутаций, не встречающихся в клетках здоровых тканей сомиков. Это говорит о том, что опухолевые клетки очень долгое время делились и бесконтрольно размножались, распространяясь между разными особями.

Как именно передается меланома между сомиками, ученые пока не могут точно сказать, однако они предполагают, что это происходит во время нереста, так как почти все новообразования были выявлены в организме взрослых рыб. Последующие наблюдения помогут понять, как долго живут зараженные сомики и какую угрозу данная форма заразного рака может представлять для их популяции, а также благополучия людей и местных экосистем.

О заразном раке

На сегодняшний день на Земле существует несколько типов раковых опухолей, которые могут передаваться от одного живого существа к другому. К их числу относится болезнь CTVT, поражающая собак уже 10 тыс. лет, а также две формы рака тасманийских дьяволов DFTD, чье распространение в последние десятилетия привело к резкому сокращению численности этих сумчатых хищников.

Еще большее число заразных форм рака, порядка десяти, встречается среди моллюсков. Причем некоторые из них способны поражать не только представителей одного и того же вида беспозвоночных, но и множество других видов моллюсков. Недавно генетики обнаружили, что некоторые формы этих опухолей распространяются среди разных популяций мидий и других моллюсков в Атлантике уже несколько столетий.