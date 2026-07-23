Открыт гигантский космический объект, который невозможно точно классифицировать

Необычный объект, найденный в системе CD-35 2722, поставил астрономов в тупик. По своим характеристикам он не вписывается ни в одну из существующих категорий небесных тел и, возможно, станет первым представителем нового класса космических объектов.

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Главная особенность открытия заключается в том, что объект обращается не вокруг звезды и не вокруг планеты, а вокруг коричневого карлика - тела, занимающего промежуточное положение между ними. При этом его масса составляет не менее 0,8 массы Юпитера, что делает его значительно крупнее большинства известных естественных спутников.

Пока исследователи условно называют находку "экзолуной" - спутником космического тела за пределами Солнечной системы. Однако привычное определение в данном случае подходит лишь условно. В нашей системе насчитываются сотни спутников, но ни один из них не обладает столь необычным сочетанием массы и орбитальной конфигурации.

Сама система CD-35 2722 расположена примерно в 6000 световых годах от Земли. В ее центре находится звезда массой около половины массы Солнца. Вокруг нее обращается коричневый карлик, масса которого примерно в 37 раз превышает массу Юпитера, а уже вокруг него вращается загадочный объект.

По словам авторов работы, описать такую систему привычными понятиями вроде "планета" или "луна" крайне сложно. Именно поэтому астрономы пока не могут окончательно определить природу открытия и не исключают, что оно потребует пересмотра существующей классификации небесных тел. Обнаружить объект удалось с помощью спектрографа CRIRES+, установленного на Очень Большом Телескопе Европейской южной обсерватории.