Surface Laptop от Microsoft не справляется с Windows 11

Новые ноутбуки Surface Laptop 8 и планшеты Surface Pro 12, представленные Microsoft в прошлом месяце по стартовой цене $849, оказались в центре обсуждения из-за проблем с производительностью.

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Несмотря на заявления компании о том, что 8 ГБ оперативной памяти достаточно для повседневной работы, первые тесты показывают обратное.

Как сообщает The Verge, устройства без труда справляются с простыми задачами: просмотром сайтов, работой с документами и воспроизведением потокового видео. Однако при более активной многозадачной работе начинают проявляться серьёзные ограничения. Во время тестирования Surface Laptop 8 регулярно зависал на несколько секунд при подключении новых участников к видеоконференции в Microsoft Teams.

При этом на компьютере одновременно были открыты около десяти вкладок Google Chrome, а также запущены мессенджеры Slack и Signal. Даже без ресурсоёмких процессов ноутбук испытывал сложности с обработкой видеопотока и несколько раз в течение дня полностью переставал отвечать при работе с документами в Google Docs.

Мониторинг системы показал, что Windows 11 практически постоянно использовала около 6,7 ГБ из доступных 7,6 ГБ оперативной памяти. После перезагрузки и закрытия фоновых программ потребление снижалось примерно до 4,2 ГБ, однако открытие всего нескольких вкладок в браузере быстро увеличивало его примерно до 5,5 ГБ.

Журналисты считают, что Microsoft пока не смогла должным образом оптимизировать Windows 11 для устройств с 8 ГБ ОЗУ, несмотря на инициативу Windows K2, направленную на снижение потребления памяти. Хотя минимальным требованием для установки операционной системы остаются 4 ГБ ОЗУ, на практике даже 8 ГБ не всегда обеспечивают стабильную работу.

Ранее Microsoft рекомендовала использовать 16 ГБ оперативной памяти для комфортной работы с Windows 11. Однако после выпуска новых моделей Surface компания изменила описание на своём сайте, заявив, что 8 ГБ достаточно для повседневных задач. При этом для использования функций Copilot+ требуется 16 ГБ памяти, что фактически делает соответствующую конфигурацию более предпочтительной.