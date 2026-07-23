Стало известно, как именно изменится камера iPhone 18 Pro

Смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут впервые в истории линейки Apple получить камеру с переменной диафрагмой. Об этом сообщает MacRumors.

Как отмечает издание, в отличие от нынешних iPhone с фиксированной диафрагмой, новая система сможет механически регулировать количество света, попадающего на матрицу камеры. Сейчас смартфоны компенсируют изменение освещения за счет программной обработки и настройки других параметров съемки.

По данным MacRumors, главным преимуществом новой технологии станет более качественная видеосъемка при ярком солнечном свете. Благодаря уменьшению отверстия диафрагмы камера сможет избежать пересвеченных участков изображения и записывать движение с более естественным эффектом размытия. Кроме того, фотографии, сделанные при хорошем освещении, могут стать более резкими, особенно по краям кадра, а снимки в портретном режиме с эффектом боке – выглядеть более естественно.

Пока неизвестно, смогут ли пользователи самостоятельно изменять диафрагму или эта функция будет работать полностью автоматически. По мнению издания, именно это определит, станет ли нововведение полноценным инструментом для мобильной фотографии или будет незаметно улучшать качество снимков и видео.

Ожидается, что Apple представит iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в сентябре одновременно со своим первым складным iPhone.