Рассекречены российские цены складных смартфонов Samsung

МТС объявила о старте предзаказа на новое поколение складных смартфонов Samsung и линейку умных часов Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra. Оформить предзаказ можно в интернет-магазине и розничной сети компании до 4 августа, сообщили в пресс-службе оператора.

© samsung.com

Стоимость смартфонов Galaxy Z Flip8 12/256 Гб составит 104,9 тыс. рублей, 12/512 Гб - 124,9 тыс. рублей. Цена модели Galaxy Z Fold8 Ultra 12/256 Гб достигнет 169,9 тыс. рублей, 12/512 Гб - 199,9 тыс. рублей, 12/1 Тб - 249,9 тыс. рублей. Galaxy Z Fold8 12/256 Гб в предзаказ можно оформить за 149,9 тыс. рублей, 12/512 Гб - 179,9 тыс. рублей, 16/1 Тб - 229,9 тыс. рублей.

Носимые устройства Galaxy Watch Ultra 2 47 мм будут стоить 49,9 тыс. рублей, Galaxy Watch9 LTE 44 мм - 28,9 тыс. рублей, Galaxy Watch8 LTE 40 мм - 26,9 тыс. рублей. Продажи новинок запланированы с 24 июля.

По данным компании, в первом полугодии 2026 года на российском рынке продали около 53 тыс. складных устройств на 4,8 млрд рублей. Результат на 39% больше в штуках и на 17% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До этого в МТС сообщали о росте спроса у потребителей на складные устройства. Только за пять месяцев 2026 года россияне купили 42 тыс. таких смартфонов на 3,9 млрд рублей.