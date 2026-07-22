В Роскомнадзоре прокомментировали утечку переписок россиян с DeepSeek

Роскомнадзор не вводил ограничения на доступ к китайской нейросети DeepSeek после появления информации о публикации переписок пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре пояснили, что доступ к информации может быть ограничен только на основании решений уполномоченных органов. Таких решений в отношении DeepSeek в ведомство не поступало.

21 июля 2026 года в открытом доступе оказались переписки, в том числе русскоязычных пользователей, с нейросетью DeepSeek. При поиске в Google стали отображаться ссылки на диалоги в формате Shared Conversations («общие разговоры»), где можно просмотреть названия загруженных пользователями документов, их запросы к нейросети и полученные ответы.

Среди опубликованных материалов оказались как рабочие документы, так и личные обращения. Так, один из пользователей попросил превратить служебную документацию в «веселую бухгалтерскую игру», другой – перефразировать аналитический текст о криптовалютах и драгоценных металлах под заголовком «Будущее за акционным юанем». Также в открытом доступе появились запросы, связанные с личными переживаниями пользователей, включая обсуждение переписки и вопросы о необходимости обращения к психиатру.